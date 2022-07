Anuel AA manda fuerte indirecta a su expareja Karol G

Nuevamente Anuel AA causa polémica en redes sociales , esto tras la publicación de un video que realizó en su cuenta de Instagram, que ya tiene más de dos millones de visualizaciones , pero lo que más llamó la atención de los fanáticos es la descripción del post

“Esto es la calle!! ¡¡Nunca me han hecho falta planes publicitarios para crear una imagen falsa!! Recuérdense de eso”, escribió el artista de música urbana

Con este mensaje , varios usuarios en redes sociales han llegado a la conclusión que la publicación está dedicada a su expareja sentimental Karol G.

Tras el fin de la relación entre ambos, la colombiana ha venido demostrando su gran talento y triunfando en el mundo del espectáculo, en los Premios Juventud 2022 ganó 9 galardones

“Ahora dilo sin dolor por no haber ganado ningún premio”, “Este es de los peores ex que no aceptan que su expareja tiene mejor éxito que él”, “Colgado de Karol estabas. Ahora tienes lo que te mereces, a Yailin”, se puede leer en los comentarios más destacados dentro de la publicación

En el audiovisual se ve a Anuel AA cantando su tema Leyenda, en su reciente concierto en Valencia, España