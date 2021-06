Uno de los asesinos a sueldo más populares de la historia del cine vuelve en una película. La cuarta película de John Wick, interpretado por Keanu Reves, anunció el inicio de su rodaje luego de posponerse varias veces debido a restricciones por la pandemia del coronavirus.

Aunque no se dieron más detalles de su producción, previamente se confirmó la incorporación de Hiroyuki Sanada y Laurence Fishburne. Este último mantendrá su papel de Rey del Bowery, siendo uno de los jefes de la mafia en los mundanos sectores donde se desarrolla el protagonista.

anybody got a pencil sharpener? JOHN WICK: CHAPTER 4 is now in production. pic.twitter.com/J4HSCatBIU