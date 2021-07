Aplicación lojana gana premio internacional

La Unión Internacional de Transporte Público, otorgó reconocimiento a una empresa lojana por la «aplicación Clipp», la misma que ha desarrollado varias soluciones de movilidad que han sido implementadas en varios países de Latinoamérica.

La alternativa de movilidad personalizada ha tenido una gran acojida desde su implementación, brindando algunas soluciones de movilidad para taxis, bus urbano, parqueos tarifados, bicicleta, escúter, entre otras modalidades.

Además , busca digitalizar el pago en cada medio de transporte y crear planes de movilidad

We are very happy! 🤩🙌🏽 We obtained the 3rd place in the Mobility StartUp Challenge – Reshaping Societies (2ND EDITION, SPRING, 2021-I) of @Y4PT😎 We want to thanks our mentors for their constant support and of course to @Y4PT and @UITPnews. Thank you to all! @bmvalarezo pic.twitter.com/ZgY3SPYxSM