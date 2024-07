La pugna entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y el Ejecutivo continúa. Este miércoles, 17 de julio de 2024, el burgomaestre dijo que no se prestará “como pato para desviar la atención del gobierno y ocultar otros asuntos”.

El gobierno no ha podido mantener una buena relación con la alcaldía. Nosotros hemos demostrado que siempre tenemos las puertas abiertas. Sin embargo, si uno debe defender causas para las cuales ha sido elegido por el pueblo, al presidente le molesta ser confrontado y que se…

La pugna llegó a la Asamblea. Ayer, el oficialismo anunció la conformación de un frente parlamentario contra el tráfico ilegal de combustible. En respuesta, Álvarez arremetió en contra de la legisladora de ADN, Lucía Jaramillo.

La asambleísta dijo que presentaría una denuncia por violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política en contra de Álvarez.

Pero hoy, el Alcalde de Guayaquil volvió a referirse al conflicto con el oficialismo. En su cuenta de X, Álvarez escribió: “El Gobierno no ha podido mantener una buena relación con la Alcaldía. Nosotros hemos demostrado que siempre tenemos las puertas abiertas.

También dijo que no se victimiza. “Afrontaremos este tema con valentía y no vamos a lanzar cortinas de humo. Tampoco me voy a prestar como pato para desviar la atención del gobierno y ocultar otros asuntos”, dijo el Alcalde.

El origen de la disputa Álvarez-Noboa

El Alcalde de Guayaquil y el presidente Daniel Noboa entraron en un cruce de acusaciones por la emisión de las garantía soberanas apara un proyecto de aguan en Monte Sinaí.

Álvarez solicitaba que se agilite ese proceso. Y, en respuesta, el pasado 8 de julio, Noboa dijo en una entrevista radial que se entregará la garantía. Pero agregó: “El otro sigue haciendo relajo y pasa insultando a todo el mundo”.

