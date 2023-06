Aquiles Álvarez y Cynthia Viteri enfrentados por obras en Guayaquil

Aquiles Álvarez y Cynthia Viteri mantuvieron un cruce de acusaciones en Twitter este martes 6 de junio del 2023. El alcalde asegura que «Guayaquil está patas arriba», pero ella lo desmintió y advirtió que «toda desinformación hacia los ciudadanos tendrá su respuesta».

La polémica inició la noche del 4 de junio por una queja ciudadana sobre los trabajos en el Puente de la Ladrillera. En respuesta a este hecho, Álvarez dijo que «todo ha estado paralizado» en referencia a la aseveración de Viteri sobre el estado de las obras que dejó.

«Supuestamente nos dejaron las cintas rojas para inaugurar obras, pero todo ha estado parado y es un desastre. Guayaquil esta patas arriba. La reactivación va en camino. Poco a poco. Abrazo», añadió. Y la mañana de este martes, la exalcaldesa del Puerto Principal respondió.

Lea también:

Ella desmintió esta información asegurando que si la situación estuviera tan compleja no se habría ratificado al director de obras públicas de su administración. Además, indicó que todas las obras que promociona son de su administración y que 74 están en plena ejecución.

«Bienvenido al repugnante sistema político al que me enfrenté manejado desde el Gobierno: sin recursos, sin combustible, con pésimo asfalto y esto a sabiendas de que perjudicaba a los guayaquileños. Al final, esta pequeñez de alma les cobró factura», sentenció. Y advirtió que conoce a la perfección el trabajo Municipal y a Guayaquil, por lo que «toda desinformación hacia los ciudadanos tendrá su respuesta».

El pleito continuó por horas. Aquiles siguió acusándola de una mala planificación financiera y le dijo que los proyectos son de los guayaquileños y no de ninguna administración. También ratificó que no están listos para ser inaugurados.

«La política es repugnante, si, pero más para los que pasan por lo público sin hacer nada y victimizándose, siendo figuretis, que en vez de trabajar, pasaron viajando como Ud [Viteri] (…) La gente no es tonta, sabe quien trabaja y quien no, quien trabajó y quien pasó de farra 4 años de administración. Por eso la gente no se olvida ni de Correa, ni de Febres Cordero, ni de Nebot», enfatizó.

Asimismo, señaló que debería dejar de darse «golpes en el pecho» y guardar energía para responder, en su momento, ante las autoridades competentes y guayaquileños. Y finalmente, le dijo que aprenda a perder y que «no se tome nada personal».

Viteri respondió a Aquiles Álvarez de la siguiente manera: «Dedíquese menos al figuretismo del Twitter y atienda a los guayaquileños porque ya viene El Niño. Se nota que está rodeado de un grupo de resentidos del PSC. Me cuentan que en Bélgica están asustados de que sea el nuevo Lenín», concluyó.