El pasado fin de semana, la estrella de Portugal Cristiano Ronaldo y el árbitro holandés Danny Makkelie protagonizaron un momento polémico en el fútbol. El colegiado no le concedió un gol de remate a ‘CR7’ en el último minuto del tiempo de adición (93′).

El encuentro entre Serbia y Portugual, por la clasificación mundialista a Catar 2022, terminó en empate (2-2). No obstante, pudo haber triunfado la selección de Ronaldo con la última jugada, la cual el árbitro consideró que no terminó transpasando la línea en el arco contrario.

Insólito este gol que no le convalidaron a Cristiano Ronaldo y que significaba el triunfo de Portugal sobre Serbia en el final. Me gustaría saber por que motivo no hay VAR en las Eliminatorias europeas. pic.twitter.com/0kqxdskwlw