Armados asaltan en urbanización privada del norte de Quito

Armados irrumpieron en una urbanización privada y amedrentaron a ciudadanos para quitarles sus pertenencias. El hecho violento ocurrido en el sector de Mena del Hierro de la parroquia El Condado, en el norte de Quito, es investigado por la Policía Nacional.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatros hombres, que se movilizaban en dos motos, ingresaron al predio para cometer el delito. Incluso uno de ellos disparó contra un vehículo que intentó evitar el asalto.

En las imágenes aparecen dos vehículos, uno gris y otro blanco, detenerse para ingresar a la urbanización la madrugada del domingo 23 de junio del 2024. Unos metros detrás de uno de los automotores se observa a los motociclistas, quienes al parecer lo perseguían.

Luego que ingresaran al parqueadero y de inmediato dos hombres se bajan de las motos e interceptan a ciudadanos. Primero se acercan al auto blanco y los obligan a entregar sus celulares, relojes y otras pertenencias.

Al percatarse del hecho, el segundo automotor acelera y sale del predio para evitar el asalto. Sin embargo, uno de los asaltantes disparó por dos ocasiones para amedrentarlo mientras huían a precipitada carrera.

Patricio Gordillo, jefe del distrito La Delicia, detalló que los asaltantes aprovecharon que la puerta eléctrica no se cerró para irrumpir en el lugar. No obstante, los ciudadanos denunciaron que este no es un hecho aislado pues los delitos son constantes.

Desde el 1 de enero del 2024 hasta el 26 de junio del 2024, se han registrado 859 hechos delictivos en el sector de La Delicia, según cifras de la Policía Nacional. Y el robo a personas es el delito que se comete con mayor frecuencia.

