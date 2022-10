Armados asaltaron a ciudadanos mientras esperaban el cambio de la luz roja en un semáforo de la avenida Juan Tanca Marengo, junto a Urdenor, norte de Guayaquil, el 26 de octubre. Las víctimas fueron un periodista deportivo y un conocido exjugador y dirigente de fútbol.

En menos de dos minutos, los hombres armados amedrentaron con armas de fuego al periodista Arturo Magallanes y su acompañante para sustraerle sus pertenencias. El hecho fue grabado por un ciudadano.

Arturo Magallanes aseguró que pudo calmar a los hombres para que no les hicieran daño. «Celebro haber estado muy tranquilo, incluso para transmitir esa calma a los armados (…) Ellos al estar en esa situación extrema me imagino que no van a tener ningún reparo en actuar si no logran lo que quieren», señaló el periodista.

Esta noche aproximadamente a las 19:30 nos asaltaron en plena AV Tanca Marengo. Iba junto al profesor Trobbiani al canal y pistola en mano nos asaltaron. Esta ciudad es gobernada por la delincuencia. @PoliciaEcuador @panchojimenezs @LassoGuillermo pic.twitter.com/XWp4XxpbXq — 🇺🇦 Arturo Magallanes  (@Arturo_M13) October 27, 2022

Ante este violento hecho, los ciudadanos dicen sentirse inseguros y tomar las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de la delincuencia. Además, exigen mayor resguardo policial.

Los transeúntes y conductores que a diario recorren la avenida Juan Tanca Marengo indican que los hombres que cometen estos asaltos fingen ser vendedores. Una situación que causa molestía y afecta la imagen de estos comerciantes.

