El secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, arremetió contra la Corte Constitucional. El funcionario criticó que el máximo organismo de justicia extraordinaria no validó los dos últimos estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa.

«Si ellos (los jueces) están en un edificio lindísimo en Quito, ellos no tienen conflicto armado pues, pero nosotros que estamos en las calles, en Manabí, Los Ríos y Guayas, nosotros sí vemos cuál es la realidad«, dijo Félix en una entrevista radial este lunes 24 de junio del 2024.

La Corte Constitucional echó abajo el último estado de excepción que regía en siete provincias para combatir el crimen organizado. Félix invitó a los jueces a salir a las calles sin resguardo para que constaten los altos niveles de violencia.

Además, el Secretario de la Administración Pública puso en tela de duda las amenazas que ha recibido el alcalde de Durán, Luis Chonillo. También cuestionó la ayuda que ofreció a ese cantón el excandidato presidencial Jan Topic. Para Félix, los ofrecimientos son «pura demagogia».

Chonillo respondió a las críticas de Félix y precisó que se trata de un «desconocimiento de la administración pública».

Para el analista político César Febres Cordero, las declaraciones de Félix son desafortunadas y minan la intención de diálogo que dice tener el Gobierno. «decirle al país es la obstrucción de los otros poderes lo que no nos deja gobernar no le sirvió al expresidente Lasso y no creo que le al Gobierno de Noboa», dice el analista.

