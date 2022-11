Arturo, el gato que le roba billetes a su vecino para romperlos

“Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo al vecino”, escribió Antonela Repetto en su cuenta de Twitter donde contó la increíble historia de su felino.

Según detalló la mujer, su gato llamado Arturo había destrozado 20 mil pesos. En su publicación compartió fotos del implicado “con las manos en la masa”.

Repetto se percató de las andanzas de Arturo porque el vecino le comentó un día que había guardado plata y no la encontraba o no se acordaba de haberla gastado. Ese dato fue determinante para que todo cerrara: Antonela vio a su gato “con un fajo de plata en la boca, con la gomita colgando de un colmillo, y no supo cómo explicarle al vecino lo que realmente había ocurrido.

Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar Plata todo el tiempo a mi vecino 🫣 pic.twitter.com/FguSXXJw2i — I want to believe 🛸 (@antonelarepetto) October 25, 2022

Pasaban los días y una vez cada tanto aparecía Arturo en la casa de su dueña con un fajo de plata que no sabían de donde salía.

Sin embargo, Antonela aclaró que la obsesión de su gato no son los fajos de billetes, sino que su verdadera pasión son las bandas elásticas.

Tras la historia contada en la red social, varios usuarios hicieron comentarios como: ¿Da clases de cómo agarrar los billetes?.

Finalmente, Antonella aclaró que Arturo es un gato rescatado, «tiene 1 año. No roba x necesidad ni por maldad, es fanático de las banditas elásticas y las huele a 10 km de distancia. Mi vecino es libre de entrar a casa y yo a la suya xq en el depto hay dinámica “Friends” x lo cual no nos resulta raro».

