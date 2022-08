Novia de Luisito Comunica denunció que fue víctima de acoso

Ary Tenorio, reconocida modelo y novia del youtuber Lusito Comunica, denunció a través de sus redes sociales que sufrió acoso callejero.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la joven narró que se encontraba en la calle cuando un hombre se le acercó y comenzó a molestarla y tocarla sin su consentimiento.

“No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas. Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea… iba en un amoto, se sube a la banqueta con una moto y yo digo: ‘Me va a robar’ (…) antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas”, comenzó a narrar.

En este sentido, Ary destacó que se sintió muy incómoda en el momento y se enojó por el acto violento del sujeto.

“El hombre me agarró las nalgas con aquel deseo, qué asco, qué cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía de: ‘ah, qué rico, que no sé qué’ No, no, no”, contó la influencer.

Traté de aventarle un golpe y le dije: ‘Pero qué te pasa’ ¿y el hombre qué hizo? se fue manejando de lo más tranquilo.

La famosa recalcó que esta no era la primera vez que le sucedía algo similar, pues hace cinco años fue acosada en el metrobús de la Ciudad de México.

“Estaba yo en el metrobús y yo estaba en el vagón de mujeres. Llega el hombre, yo estoy agarrada del tubito y que se me pega y se me pega, una señora se da cuenta y me dice: ‘Hija hazte para acá’, entonces el hombre sigue de intenso. El metrobús iba super lleno y siento que me agarra la nalga, no dije nada, me volteé y le di con todas mis fuerzas un puñetazo en el pecho”, narró.

De acuerdo con Ary, al momento en que confrontó al sujeto, este negó haber sido el responsable de tocarla.

Fuente: Infobae