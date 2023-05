La mujer, que fue víctima de un asalto cometido por un grupo de jóvenes, narra lo que sucedió y asegura que los responsables son estudiantes de un colegio del norte de Quito. Desde el Distrito de Educación se informó que se investiga este caso.

Las cámaras de seguridad captaron el hecho violento. En las imágenes se observa a los estudiantes planear el delito. Segundos después, otra cámara capta a dos jóvenes, con uniformes de un plantel del sector, como interceptan a una mujer y con violencia intentan quitarle sus pertenencias.

«Crucé la calle, caminé cinco pasos y de repente siento que me agarran del cuello. Insultándome, diciéndome palabras obscenas me exigían que le entregue todas mis cosas. Yo pedía a gritos auxilio y ahí sonó una alarma comunitaria, lo que me ayudó bastante», cuenta conmocionada la víctima.

Además, asegura que quienes cometieron el asalto son estudiantes de un plantel de la zona y tendría entre 15 y 16 años. «Es muy indignante porque ahora no podemos caminar tranquilamente. Voy a presentar la denuncia y un llamado de atención al colegio para que se tomen medidas en contra de estos jóvenes», enfatizó.

La mujer pudo conversar con la rectora de la institución y pidió identificar a los responsables pues en los videos de las cámaras de seguridad se puede observa el rostro e identificarlos. Personal del Distrito La Delicia de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) también llegaron al plantel para investigar el asalto.

Hasta este lunes 8 de mayor del 2023, los autores de este hecho delictivo no han sido identificados, así lo confirma Ximena Guachamín, directora distrital de Educación. Asimismo, se investiga si los jóvenes pertenecen a la institución.

