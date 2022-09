La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la tarde de este martes 27 de septiembre de 2022 la conformación de una Comisión Especializada Ocasional que buscará la verdad del caso María Belén Bernal. La comisión está integrada únicamente por legisladoras mujeres de las diferentes bancadas.

La moción contó con el apoyo de 88 asambleístas de las bancadas de UNES, Pachakutik, algunos de Izquierda Democrática (ID) e independientes. El bloque oficialista, conformado en su mayoría por legisladores del partido CREO, votó en contra.

La Comisión Especial tendrá un plazo máximo de treinta días para presentar un informe de fiscalización y control político del caso Bernal. Estará conformada por las legisladoras: Ana Herrera Gómez (UNES), Yeseña Guamani (ID), Mireya Pazmiño (Pachakutik), Marjorie Chavez (PSC) y Amada María Ortiz (Independiente).

Con 88 votos el #PlenoLegislativo aprueba la conformación de la Comisión Especializada Ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo (+) de conformidad con el artículo 24 de la #LeyFunciónLegislativa. #FiscalizaciónYControlPolítico pic.twitter.com/6T0TtbkaMV — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 27, 2022

Entre las 12 intervenciones más destacadas previas a la votación está la de la legisladora Gissela Garzón, de UNES. Calificó el femicidio de María Belén Bernal como un hecho ‘político’ que se dio porque no se tomaron decisiones ‘adecuadas y a tiempo’. Mencionó la falta de presupuesto para programas de género.

“Es una decisión política fiscalizar y es una decisión política darle respuesta a una familia que ya no tiene una hija”. Instó a votar a favor de la comisión pluripartidista y cuestionó: “O asumimos todos y todas un femicidio que pasó en la Escuela de Policía o ¿para qué estamos aquí?, ¿qué le vamos a decir al país?

Por su parte, el asambleísta oficialista Juan Fernando Flores acusó a ‘otros legisladores’ de buscar la aprobación de la comisión con otros fines no relacionados a la verdad del caso Bernal. “No hay que politizar algo tan delicado porque aquí lo que buscamos todos es transparencia y claridad”.

“No pretendan utilizar la memoria de una persona para satisfacer los intereses que ustedes tengan”, sostuvo Flores. Aseguró que el caso de femicidio de conmocionó al todo el Ecuador puede ir a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos y que la conformación de una nueva comisión no serviría cuando hay asambleístas que hacen ver que el caso ‘ya está resuelto’ y ‘no vamos a investigar nada’.

La madre de María Belén Bernal compareció

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, compareció esta mañana en la Asamblea Nacional. Ella ya habló de una comisión especializada para establecer la verdad en el caso de su hija ya que no confía en las investigaciones que la Policía Nacional hace a sus propios funcionarios.

“Estamos enfrentándonos a un espíritu de cuerpo que no me da garantías de investigación y a la inoperancia clara de un aparato estatal que no me brindó apoyo ni ayuda”. Trascendió que un equipo de investigadores de Colombia ya llegó a Ecuador para coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado y esclarecer el caso.

No obstante, Otavalo mencionó que cuatro días con expertos no son suficientes. “Yo necesito una comisión constante”.

Con información de | Asamblea Nacional/