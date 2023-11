La Asamblea Nacional elegirá, este viernes 17 de noviembre del 2023, sus autoridades para el próximo periodo legislativo. Los asambleístas llegaron al Palacio desde las 09:00. A continuación un cronograma con el desarrollo de la sesión.

12:40 Viviana Veloz será la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional

Con 99 votos a favor, 24 votos negativo y 14 abstenciones se eligió a Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana es electa como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

La moción fue presentada por la asambleísta Pamela Aguirre. Veloz, es legisladora por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En su discurso criticó las acciones tomadas por el presidente Guillermo Lasso.

«Los responsables no pueden irse en la impunidad. Deben responder políticamente y ojalá cuando no haya justicia selectiva ser juzgados por los delitos», señaló la legisladora. También mencionó que desde su bancada están dispuestos a discutir una reforma tributaria, siempre y cuando esta no cargue de nuevos impuestos a la clase popular.

12:05 Henry Kronfle (PSC) es electo presidente de la Asamblea Nacional

Con 128 votos a favor y 9 abstenciones en contra se eligió a Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC) como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Su compañero de bancada, Vicente Taiano, fue quien lo mocionó. La presidencia de Kronfle quedó en firme pues no se aceptó la moción para reconsiderar la votación.

Los asambleístas que se abstuvieron fueron: Luzmila Abad, Rosa Baltazar, Fabiola Sanmartín, Carmen Tiupul, Mariana Yumbay, César Ugsha, Lucía Posso, Adriana García y Adriana Rivadeneira.

El nuevo titular de la Asamblea agradeció la oportunidad y aclaró que «es momento de dejar atrás las sombras del pasado, la inseguridad, la pobreza y abrazar una visión transformadora».

Según dijo, este es el momento de un cambio para el país y generar oportunidades para los sectores más vulnerables. También agradeció a Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano y al presidente Daniel Noboa.

Para él este es el primer paso para generar la gobernabilidad que requiere el país junto a otras autoridades de Estado. Señaló que impulsarán inversión social, en infraestructura, fortalecer el sistema de salud pública, terminar el «saqueo permanente de los jubilados, promover políticas públicas para generar empleo y transformar el sector energético del país.

Sobre el presupuesto general del Estado dijo que se convertirá en un instrumento de crecimiento. «Nos comprometemos a utilizar las herramientas legales y constitucionales el compromiso no incluye la intervención en asuntos de justicia. No se debe politizar la justicia, ni judicializar la política», expreso. Se procede a elegir las nuevas autoridades.

11:42: Vicente Taiano mociona a Henry Kronfle como candidato a la presidencia de la Asamblea

El asambleísta Social Cristiano mocionó a Henry Kronfle como candidato a la Asamblea Nacional. En su discurso argumentó que el país necesita recuperar la seguridad. «El país necesita un mínimo de coincidencias que permitan generar gobernabilidad. Para alcanzar eso es necesario que la clase política actúe con desprendimiento y responsabilidad», dijo el asambleísta.

Aclaró que las coincidencias no se convertirán ni en reparto, ni impunidad y menos aún en persecución. Según dijo, el consenso debe dar soluciones a las necesidades del país para «devolver la paz» al Ecuador. Habló de reformas en temas laborales, a la seguridad social, justicia, del sector productivo, entre otras.

«Necesitamos de un presidente con talante democrático para conducir estas coincidencias y dar gobernabilidad al país», dijo.

11:26 Se instala oficialmente la primera sesión del Pleno

Una vez que se constató la documentación de los 137 asambleístas se instala oficialmente la primera sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.

En lugar de Patricio Carrillo se principaliza a su alterna, Nathaly Morillo.

10:30: Arrancó la sesión presidida por Pierina Correa

Se instaló la sesión presidida por Pierina Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana. El asambleísta Patricio Carrillo no acudió al Pleno de la Asamblea Nacional debido a la impedimento legal que pesa sobre él. En su lugar se ubicó a Adriana García, la segunda legisladora más votada del Movimiento Construye.

La secretaría general de la sesión la asumió Valentina Centeno, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Los asambleístas realizaron una simulación del uso de las curules electrónicas.

Carlos Vera (PSC), María Fernanda Arango (ADN), Leonardo Berrezueta (RC), Jhon Polanco (Construye), Lucía Posso (minorías), serán los cinco legisladores encargados de revisar la documentación presentada por los asambleístas.

Los legisladores constatan que Patricio Carrillo no presentó su documentación, por lo tanto, se principaliza a su alterna Nathaly Morillo.

09:00: Arribo de legisladores a la Asamblea Nacional

Desde las 09:00 llegaron los asambleístas a las instalaciones de la Asamblea Nacional para participar de la sesión inaugural. Una de las primeras en llegar fue Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, quién presidirá la reunión para elegir a las autoridades.

La acompañarán en esa tarea el asambleísta Patricio Carrillo (Construye) y Valentina Centeno (ADN). Ellos estarán en funciones hasta que se elija a las nuevas autoridades. Entre los primeros en llegar también estuvo Henry Kronfle, que podría ser designado a como presidente de la Asamblea Nacional para los próximos 18 meses.

Henry Kronfle llegó al Palacio Legislativo para la sesión inaugural de la Asamblea

En el hemiciclo legislativo hay movimiento. Los legisladores acudieron para ubicar sus curules y conocer cómo se distribuirán en el pleno las bancadas legislativas. También llegó Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno y asambleísta electo por el oficialismo (ADN).

En esta reunión se elegirá también a los dos vicepresidentes y cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL). En la Asamblea Nacional hay expectativa por la posesión del asambleísta Patricio Carrillo. Él fue enjuiciado políticamente, por lo tanto podría asumir su asambleísta alterna, Nathaly Morillo, que ya se encuentra en la Asamblea Nacional.

En los exteriores se mantiene un operativo de seguridad en el que participa la Policía Nacional y agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

