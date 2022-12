La reacción de los legisladores de oposición era predecible. Ellos cuestionaron la decisión del presidente, Guillermo Lasso, que objetó totalmente la derogatoria a la reforma tributaria.

La legisladora de Pachakutik, Dina Farinango, aseguró que ese veto no tiene sustento legal. Ella sostuvo que en materia tributaria no se puede calificar un proyecto legislativo de inconstitucionalidad e inconvencia.

«No puede utilizar el veto por inconstitucionalidad y subsidiariamente por inconveniencia en ley de materia tributaria. Debería revisar Dictamen 4-19-OP/19. ¡El país no aguanta más improvisaciones!», escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

Su crítica se basa en la resolución de la Corte Constitucional que limitó la facultad del Ejecutivo para objetar este tipo de iniciativas legislativas.

No obstante, la Corte Constitucional definirá la suerte del veto presidencial. Para hacerlo tendrá 30 días para emitir un criterio. Si su respuesta es positiva el veto no podrá ser tratado en un año.

Malos recuerdos del correísmo

La bancada de la Revolución Ciudadana otra vez fue cuestionada por la aprobación de la reforma tributaria. El legislador del movimiento indígena, Mario Ruiz, recordó que su abstención sirvió para que esa norma entrara en vigencia.

Él aseguró que anticipó el veto total del Palacio de Carondelet y de esta manera por un año más estarán vigentes las normas tributarias.

En cambio, la asambleísta de la Izquierda Democrática, Yeseña Guamaní, criticó directamente al Presidente. «¡Para no olvidar! En campaña, Guillermo Lasso, prometió no subir impuestos, ahora afecta a miles de familias ecuatorianas con más impuestos. Asamblea derogó la Ley Tributaria, hoy el Pdte veta totalmente. ¡Y así piensa en una reelección! No nos olvidemos de esto».

Para la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, es necesario conocer el destino de los recursos de la reforma. «¿Qué ha hecho con todo ese dinero? ¿Ha invertido en escuelas, carreteras, hospitales o seguridad?», publicó en cuenta de Twitter.

Lea también