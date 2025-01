Actualizado 16:30

Los legisladores alternos de la Asamblea Nacional de Ecuador anunciaron la creación de un nuevo frente parlamentario este miércoles 22 de enero del 2025. El objetivo es que puedan votar de forma independiente en el Pleno y no bajo las directrices de un partido político.

El anuncio se hizo un día antes de que los asambleístas retomen a sus actividades tras el receso legislativo. Se trata del Frente Independiente Libre que estaría conformado por 12 asambleístas alternos que ingresaron mientras los principales participan de la campaña electoral.

Según dicen, la decisión la tomaron al no recibir apoyo de sus organizaciones políticas para el desarrollo de sus propuestas de ley, señaló María Fernanda Robles, alterna de Diego Matovelle (ADN).

«Esperar la voluntad de personas que no quisieron que estuviéramos aquí no es justo y no podemos adherirnos a proyectos de los que no nos han hecho partícipes», mencionó Robles.

Los legisladores mostraron su malestar debido a que no han recibido apoyo por parte de los legisladores principales para realizar sus funciones en la Asamblea Nacional. Algunos incluso dice que no cuenta con un equipo de trabajo.

Sobre sus votaciones, precisan que serán de acuerdo con sus conciencias. Ese, dicen, es el acuerdo inicial al que llegaron los legisladores.

«Cada uno va a buscar el beneficio de sus electores. Es decir, si hay un ley que beneficia o perjudica a la provincia de Bolívar, votaré si o no dependiendo el caso. Queda a criterio personal de cada asambleísta», señaló Dennys Realpe, asambleísta de Mariana Yumbay (Pachakútik).

