Tres asambleístas están relacionados con empresas albanesas

Después de que la Asamblea Nacional desclasificará información de la Superintendencia de Compañías, se conoció que hay tres legisladores y varios exasambleístas que tendrían relaciones societarias con empresas albanesas. En la lista también están ministros, alcaldes, concejales, jueces y otros funcionarios públicos.

Estos documentos servirán con insumo para la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, el asambleísta Ricardo Vanegas asegura que no se deberían usar estos datos porque no hay información que vincule el Primer Mandatario.

«En ningún momento de se ha señalado que estos asambleístas o las personas que he nombrado son parte de una mafia (…) Lo que se dice es que hay amigos de albaneses y que habían empresas que se han formado y han generado una alerta en la Superintendencia, por eso se hizo la investigación.

En la nómina de vinculados con empresas albanesas se encuentran los asambleístas: Dalton Bacigalupo y Xavier Santos, de Izquierda Democrática, y Fernando Cedeño, de UNES. Además, constan los exasambleístas: Carlos Bergman, Tanlly Vera y Mariano Zambrano.

Por su lado, Dalton Bacigalupo negó tener vínculos con los albaneses y dijo que los datos proporcionados deben ser investigados. «Es imposible que aparezca como miembro de compañías que no ha constituido y no he participado», enfatizó.

De la misma forma, Carlos Bergman señaló que no la información societaria con empresas albanesas es imprecisa y la última empresa de la que formó parte se encuentra inactiva. No obstante, Ricardo Vanegas y Fernando Villavicencio anunciaron que iniciarán una investigación sobre este tema.