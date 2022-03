Ascienden a ocho los muertos en bombardeo contra centro comercial

La cifra de muertos en un bombardeo anoche de las fuerzas rusas contra un centro comercial en Kiev asciende ya a ocho, según informó la Fiscalía General ucraniana a través de Telegram.

El comunicado precisa que se ha abierto una investigación en relación con el ataque con cohetes lanzado por las tropas rusas en el distrito de Podilsk, en la capital ucraniana, «que causó una gran destrucción y dejó ocho personas muertas».

En concreto, se ha abierto una investigación por «violación de las leyes y costumbres de guerra», lo que se traduce en un «homicidio intencionado».

Se ha podido establecer que en la noche del 20 de marzo, las fueras armadas rusas utilizaron «medios de guerra prohibidos por el derecho internacional» para llevar a cabo un ataque con misiles en el distrito capitalino de Podilsk, agrega el comunicado.

El centro comercial quedó destruido como consecuencia del fuego que provocó el ataque de las fuerzas rusas y también resultaron dañadas las ventanas de las viviendas próximas y los coches estacionados en las inmediaciones.

