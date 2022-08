De acuerdo con información del diario ‘Sunday Times’, el Príncipe Carlos habría aceptado un pago de un millón de libras (US$1,2 millones) de la familia de Osama bin Laden. La transacción, dice el medio, se realizó en 2013 (dos años después de la muerte de bin Laden) y se llevó a cabo por parte de dos hermanastros del líder de Al Qaeda.

Donación millonaria de los bin Laden.-

El dinero aceptado por un miembro directo de la monarquía inglesa habría sido aprobado en términos de una donación. Esta fue enviada por Bakr bin Laden, que encabeza la acaudalada familia saudita, y de su hermano Shafiq y fue recibida por la Fundación Benéfica del Príncipe de Gales (PWCF, siglas en inglés).

Según Clarence House, la oficina del heredero británico, PWCF les aseguró que se había realizado una «diligencia debida exahustiva», y que la decisión de aceptar el dinero recaía en los administradores. «Cualquier intento de caracterizarlo de otra manera es falso», aseguraron a la BBC.

Esto lo corrobora Ian Cheshire, presidente de PWCF. Él afirmó para ‘Sunday Times’ que la donación de 2013 fue acordada y «considerada prudentemente» por cinco administradores en ese momento. «Se llevó a cabo la diligencia debida, con información de una amplia gama de fuentes, entre ellas el gobierno», añadió Cheshire.

Una fuente citada por la BBC aseguró que «aunque el nombre [Bin Laden] tiene una historia muy triste, los pecados del padre no deberían recaer sobre el resto de la familia, que es eminente en la región». Esta misma fuente añadió que la donación había sido aprobada por el ministerio de Exteriores británico.

¿Sin incurrir en ningún delito?

Medios locales aseguran que esta transacción no incurre en ningún delito o rompe alguna norma o ninguna ley. Sin embargo, se vuelve controversial ya que Osama bin Laden encabezó la lista de los «más buscados» de Estados Unidos en gran parte por los ataques terroristas en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001.

Casi 3.000 personas, incluidos 67 británicos, murieron en esas épocas. Y a partir de allí, el gobierno estadounidense desplegó grandes esfuerzos por la captura o la muerte del terrorista. Murió en una operación de las fuerzas estadounidenses en 2011.

Además esta no es la primera vez que una donación a la organización del Príncipe Carlos acapara los titulares. El mes pasado se informó de que heredero a la corona aceptó una maleta que contenía un millón de euros en efectivo (US$ 1,02 millones). Esta provenía del ex primer ministro de Qatar y era una de tres donaciones, todas en efectivo, que sumaron en torno a US$ 3 millones.

Con información de | BBC Mundo/