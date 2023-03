El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, reaccionó al anuncio de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEAF) sobre una posible paralización de la Serie A. A través de sus redes sociales, Loor hizo pública la carta que fue enviada por el Presidente de la agremiación de árbitros, Luis Muentes.

«Hemos tomado la decisión y no lo vamos a tolerar. Vamos a cumplir con todo lo que absolutamente debamos con los señores árbitros, pero no vamos a tolerar más amenazas de huelgas o paralización. No vamos a permitir que se destruya el orden que existe en el torneo», fueron las palabras de la máxima autoridad de la LigaPro sobre la paralización a la que hizo referencia el gremio de árbitros.

Mi respuesta ante la nueva amenaza de paralización por parte del Presidente de la Agremiación de Árbitros. pic.twitter.com/FSzNbrfqmD — Miguel Angel Loor (@miguelloor) March 13, 2023

La AEAF envió una carta en la que comunicó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sobre la paralización de árbitros en el fútbol ecuatoriano. En el comunicado, Muentes destacó que han rechazado la propuesta de recibir una parte del porcentaje del valor adeudado porque «no satisface la necesidad» de sus compañeros árbitros.

El dirigente indicó que la agremiación tomó la decisión de no iniciar ningún torneo de la FEF hasta llegar a un acuerdo con respecto a los valores pendientes de pago. Desde el organismo de árbitros se pide no reanudar la Serie A de la LigaPro hasta que se realicen los pagos de los viáticos de las dos primeras fechas disputadas en el campeonato ecuatoriano de fútbol 2023.

La fecha tres de la LigaPro, que estaba prevista del viernes 10 al lunes 13 de marzo, no se pudo disputar tras el anuncio de sus autoridades, debido a presuntos conflictos de transmisión televisiva. Hasta la mañana de este martes 14 no hay un pronunciamiento por parte de la FEF.

