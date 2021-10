Astronauta comparte video de la rotación de la tierra en cámara rápida

Thomas Pesquet, un astronauta de la de Agencia Espacial Europea compartió un video a través de su cuenta de Twitter, en el que muestra la rotación de la tierra en cámara rápida.

Las imágenes captadas por el astronauta Thomas Pesquet, que forma parte la misión Alpha en la Estación Espacial Internacional, permiten apreciar un vuelo espacial desde Reino Unido hasta Italia y después atravesar el océano mediterráneo hasta llegar al Nilo en Egipto en tan solo un minuto y 57 segundos.

Según la publicación, Pesquet decidió compartir la “relajante” grabación antes de ir a dormir; ese es el video de Pesquet:

El video llamado “Paseo dorado nocturno” permite ver las luces que se proyectan desde cada país que es capturado por la cámara espacial.

Esta no es la primera vez que el astronauta Pesquet comparte este tipo de videos o fotografías, de hecho es algo muy habitual mientras realiza las misiones espaciales.

Enchaînement parfait botte italienne – remontée du Nil au clair de lune… Bonne nuit à tous !

✨

The golden pass on a moonlit night 🌕: a soothing #timelapse before bedtime. From the UK to Italy and across the Mediterranean to follow the Nile. #MissionAlpha pic.twitter.com/umgSOHIXD9