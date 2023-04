Misión inédita de Artemis II alrededor de la Luna

Tres astronautas estadounidenses, entre ellos una mujer y un afroamericano, y uno canadiense volarán alrededor de la Luna a fines de 2024 en la misión Artemis II, anunció este 3 de abril del 2024, la NASA en el reinicio de viajes a este satélite después de medio siglo.

Los tres astronautas de la NASA, Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto afroamericano) y Christina Koch, nombrados para la misión Artemis II han pasado tiempo en la Estación Espacial Internacional (ISS). Mientras que Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), realizará su primer vuelo al espacio.

Koch, de 44 años, una ingeniera eléctrica que participó en las primeras caminatas espaciales exclusivamente femeninas mientras estaba en la ISS, será la primera mujer en volar alrededor de la Luna. Ella aseguró sentirse muy emocionada por las aspiraciones y sueños que tiene con la misión Artemis II.

Wiseman, de 47 años, un piloto de combate de la Marina de los Estados Unidos que anteriormente se desempeñó como astronauta jefe de la NASA, fue nombrado comandante de la misión Artemis II, programada para 2024 con la tripulación dando vueltas alrededor de la Luna pero sin alunizar.

El comandante agradeció «el increíble apoyo político» que han recibido en esta misión, que servirá «para unir a nuestro país, unir a todo el mundo, explorar para llegar a Marte y más allá».

Glover, de 46 años, también aviador naval y el primer hombre afroamericano en pasar un tiempo como miembro de la tripulación en la ISS, será el piloto del vuelo.

«Ruego para que podamos continuar sirviendo como fuente de inspiración para la cooperación y la paz, no solo entre las naciones, sino también en nuestra propia nación», aseveró.

Koch, la única mujer en la tripulación del Artemis II, y Hansen, un piloto de combate de 47 años de las fuerzas armadas canadienses, servirán como especialistas de la misión.

