Ataque mortal ruso a una escuela refugio en Lugansk

Al menos dos personas han muerto en un ataque ruso sobre una escuela usada como refugio en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, con decenas de desaparecidos.

Mientras, soldados ucranianos resisten los ataques rusos en la acería de Mariúpol.

El gobernador regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, informó a través de Telegram de ese ataque en la escuela de Belogorovka que servía de refugio: «Probablemente las 60 personas que están sepultadas han muerto».

Hasta 90 personas estaban refugiadas en ese centro escolar, que se derrumbó a consecuencia del ataque, mientras que 30 lograron ser rescatadas.

La escuela ocupa una superficie de 300 metros cuadrados, junto a la Casa de la Cultura, y estaba siendo utilizada como refugio por los ciudadanos.

Belogorovka se encuentra en una de las zonas de la región separatista de Lugansk duramente combatidas entre las tropas ucranianas y las rusas.

⚡️ Airstrike on a school in #Lugansk region: the bodies of two victims were found. 30 people were evacuated from the rubble, seven of whom were injured. Most likely, all 60 people who remained under the rubble of buildings died#RussianWarCrimes

src: https://t.co/tjt6yZI7Ti pic.twitter.com/9Jj0MQQxRa