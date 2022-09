Al menos 23 muertos y 36 heridos dejó un ataque suicida en una escuela en Kabul, capital de Afganistán, registrado este 30 de septiembre de 2022. De acuerdo con la agencia Al Jazzera, la explosión ocurrió en un aula abarrotada de estudiantes que rendían un examen de acceso de la universidad.

El atentado, informó el portavoz del gobierno talibán Khalid Zadran, ha tenido lugar en el barrio de Dashti Barchi. Esta es una zona en donde predominantemente habita la cultura ‘musulmana chií’ y en donde vive la minoría ‘Hazara’.

Reportes en redes sociales evidenciaron la magnitud del ataque. Mostraron a las víctimas ensangrentadas y siendo llevadas fuera de la escena.

Before the Suicide attack at Education centre in #Kabul . #KABULBLAST #Afghanistan pic.twitter.com/26i2AjWQxH