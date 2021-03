Atleta sufre una impactante caída luego de ganar una carrera

Jose María Mulé Elobé es un atleta que participó en el Campeonato de Atletismo de Madrid, España, y que ganó la prueba de 60 metros planos en las semifinales.

Pero cuando el atleta cruzó la meta, la inercia no le permitió frenar a tiempo, tropezó y se deslizó por debajo de la valla y la colchoneta de seguridad instaladas al final de la pista para, precisamente, evitar accidentes.

Los oponentes del atleta quedaron sorprendidos al ver la brutalidad con la que Mulé cayó y se deslizó hasta desaparecer por completo de la vista de los competidores y de los pocos presentes en el recinto deportivo.

Según el portal de noticias RT, » En declaraciones al programa de televisión española ‘Jugones’, el deportista reveló que detrás de la colchoneta había «una caída de dos metros», pero que no sintió «nada». «No me dio tiempo a frenar. Intenté pegar un salto, pero se me hundió el pie», recordó el deportista, bromeando que ganó «en todo, hasta en la hostia» que se pegó».

El momento fue captado en cámara y el video fue subido a redes sociales en donde ya cuenta con al menos 20 000 reproducciones y con comentarios de todo tipo sobre la bestial caída del atleta sobre la pista y todo fue calificado como «una dolorosa victoria».