Aubameyang explicó su festejo al estilo de Dragon Ball

El delantero del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang reveló el motivo de su curiosa celebración de gol al estilo Dragon Ball en el Clásico Español, donde marcó un doble y realizó una asistencia.

La segunda anotación de Aubameyang ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu estuvo en suspenso mientras el VAR revisaba una posible posición adelantada. Sin embargo, minutos después se confirmó la validez del tanto que provocó un festejo especial.

Después de abrazarse con sus compañeros, el gabonés se acercó a los hinchas del Barça. De inmediato recibió una esfera del dragón y, posteriormente, hizo el inolvidable gesto con el que Goku hacía la teletransportación.

Aubameyang starred for Barcelona in the 4-0 thrashing of Real Madrid. After scoring his second goal, the Gabonese striker paid tribute to 'Dragon Ball Z' character 'Goku'. 😎



