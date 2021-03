El gobierno de Austria denunció la existencia de pactos ‘secretos’ de algunos países con laboratorios y farmacéuticas para lograr más dosis de vacunas contra el COVID-19. La información que maneja la cancillería habría sido contrastada con datos de dirigentes de Bélgica, Grecia, Polonia, Eslovenia y República Checa.

Sebastian Kurz, canciller austriaco, dijo que hay una distribución desigual de vacunas entre los miembros de la Unión Europea (UE) y que podría intensificarse por los acuerdos ‘secretos’ mencionados. Dijo que es preciso «encontrar quién firmó los contratos».

This approach clearly contradicts the political goal of the European Union – the equal distribution of vaccine doses to all member states.