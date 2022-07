Autopsia confirma que ecuatoriana estranguló a sus hijos y se ahorcó en EE.UU

La autopsia realizada a una inmigrante ecuatoriana y a sus tres hijos, hallados muertos en su hogar de Connecticut (Estados Unidos), confirmó que la madre estranguló a los niños y que luego de ahorcó, tal y como creía la Policía de la localidad de Danbury.

La Oficina del Médico Forense de Connecticut dio a conocer hoy los resultados de las autopsias a Sonia Loja, de 36 años, y sus hijos Jonael Panjón, de 5 años, Joselyn, de 10, y Junior de 12, según medios de prensa.

La Policía había indicado el jueves que la investigación inicial encontró que Loja, quien emigró hace 15 años a Estados Unidos, «estranguló a sus tres hijos» antes de quitarse la vida, pero esperaba por la autopsia para confirmarlo.

Esta tragedia ha consternado a amigos y vecinos del tranquilo vecindario en que vivía. Y que también ha desconcertado a su familia en Azuay.

Pedro Panjón, esposo de Sonia y padre de los niños, encontró los cuerpos cuando decidió ir a su hogar porque su esposa no contestaba sus llamadas. Tras unos minutos en su casa, salió, llamó a la Policía y luego se desmayó.

LA ECUATORIANA SUFRÍA DE DEPRESIÓN

Según ha trascendido, la ecuatoriana cuidaba niños de otras familias en una guardería sin licencia que tenía en su domicilio, y había recibido dos citaciones de la agencia del estado encargada de ese tema.

Panjón reveló que su esposa llevaba días llorando y que ella padecía desde hace mucho tiempo de depresión, así lo detalló durante una entrevista exclusiva a Univisión.

Además, indicó que ella estaba muy triste los últimos días porque tuvo que cerrar la guardería que operaba en su casa y a partir de entonces se puso muy triste. Pedro indicó que constantemente se preocupaba por su estado anímico y aseguró que «no había nada malo en cómo actuaba Sonia» antes de la tragedia.

Una prima de su esposo, Digna Naulaguari, dijo al New York Post, que Loja no había sido tratada porque no tenía seguro de salud y era «demasiado caro ir al médico».

También, el medio estadounidense detalló que su esposo encontró una carta en la cocina donde decía que lo sentía.

Con información de EFE