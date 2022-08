La defensa de Nikolas Cruz, quien mató a tiros a 17 personas en una escuela de Florida (EEUU) en 2018, instó este lunes 22 de agosto de 2022 al jurado a no condenarlo a muerte. Afirmó que su cerebro «se rompió» por ser hijo de una madre biógica alcohólica.

Cruz se declaró culpable del tiroteo perpetrado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, unos 70 km al norte de Miami. Sin embargo, el jurado tiene que decidir si lo condena a muerte o a la cadena perpetua.

La letrada del acusado, Melisa McNeill, dijo a los miembros del jurado que el joven de 23 años nació de una madre «sin techo y con problemas mentales». Además su progenitora consumió alcohol y drogas durante su embarazo.

Defense attorney Melisa McNeill claimed that the Parkland shooter's sister watched their biological mother smoked crack and rented out the apartment for others, so they can smoke also. pic.twitter.com/heN1dTu3PG