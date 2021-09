Autoridades buscan al novio de la joven desaparecida durante viaje por EE.UU.

La Policía de North Port, en el oeste de Florida, y agentes del FBI buscan este sábado a Brian Laundrie, cuyo paradero se desconoce desde comienzos de semana y es novio de Gabrielle Petito, la joven de 22 años desaparecida desde fines de agosto mientras la pareja hacía un viaje en furgoneta por el país.

La familia de Laundrie, quien días atrás fue considerado «persona de interés» en el caso de la desaparición de su novia, citó a la Policía local en su domicilio la noche del viernes para dar a conocer que no tenían noticias del joven de 23 años desde el día martes.

Las autoridades han emprendido una búsqueda en la «vasta» reserva Carlton, al sur de Sarasota, en el oeste de Florida; la familia cree que Laundrie ingresó al área a comienzos de esta semana, según informó hoy la Policía local en su cuenta de Twitter.

En julio, Laundrie y Petito se embarcaron a bordo de una furgoneta a un viaje por reservas y parques nacionales del oeste de EE.UU. Sin embargo, el pasado 1 de septiembre el joven retornó en el vehículo y sin su novia a la casa familiar, en donde la pareja también residía.

Al cabo de días sin tener noticias de Petito, de la que sus padres supieron por última vez mientras estaba en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, su familia reportó su desaparición el pasado 11 de septiembre. Fecha en la que las autoridades se volcaron a una búsqueda a nivel nacional.

Según la Policía de North Port, el caso se investiga por desaparición y que por el momento no se trata de una investigación criminal.

La búsqueda de Laundrie se da luego de que él y su familia se negaran a colaborar con las autoridades en las pesquisas para hallar a Petito; pues todas las comunicaciones se dieran a través de su abogado, Steve Bertolino.

«Durante seis días, el Departamento de Policía de North Port y el FBI han estado suplicando a la familia que se comunique con los investigadores en relación con la prometida de Brian, Gabby Petito. El viernes es la primera vez que han hablado con los investigadores en detalle», se lamentó el portavoz de la dependencia policial, Josh Taylor.

El viernes, un grupo de personas se concentró cerca del domicilio de Laundrie para pedir al joven que declare ante las autoridades.

Por días, los padres de la joven han estado pidiendo a Laundrie que informe cuándo fue la última vez que vio a Petito, su novia de la infancia, mientras ambos residían en Long Island, en Nueva York.

Bertolino informó que agentes del FBI han recogido objetos de la vivienda de Laundrie que podrían ayudar en la búsqueda del joven.

En medio de la búsqueda, esta semana la Policía de Moab, en Utah, difundió un video grabado por la cámara corporal de un agente. El funcionario detuvo a la pareja el pasado 12 de agosot por una infracción cerca de la entrada al Parque Nacional Arches.

Las imágenes muestran a una emocionada Petito, quien explicó que la pareja había tenido una pequeña pelea y dijo que ella sufre de conducta obsesiva-compulsiva. Las autoridades determinaron que la joven fue la agresora, no obstante Laundrie dijo que no iba a presentar cargos contra su novia.

El video se ve a Laundrie con rasguños en la cara y el brazo, que le dice a un oficial que fueron causados cuando Petito ‘estaba tratando de sacarme las llaves’ y ‘me golpeó con su teléfono’. Cuando un oficial le pregunta a Petito si su novio la golpeó, ella responde ‘supongo’ y señala su barbilla.

Laundrie admite que la “empujó” durante el altercado. “No voy a presentar nada porque ella es mi prometida y la amo. Fue solo una pelea. Lamento que haya tenido que volverse tan público “, dice Laundrie.

Al final, la policía de Moab decidió no presentar ningún cargo y, en cambio, separó a la pareja por la noche: Laundrie se registró en un motel y Petito se quedó con la camioneta convertida.

