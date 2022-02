La Agencia de Administración Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó este miércoles por primera vez un preservativo para sexo anal. Medios internacionales señalan que, un condón etiquetado incluso para sexo anal, es un paso importante para las poblaciones diversas, como la LGBTI+.

Previamente, las autoridades de salud sí recomendaban el uso de condones durante el sexo anal, sin embargo, no se había aprobado ningún condón específicamente para su uso. Con esto se espera disminuir los casos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en EEUU.

«El riesgo de enfermedades de transmisión sexual durante el coito anal es significativamente más alto que durante el coito vaginal», declaró Courtney Lias, directora del área de urología, entre otras, de la FDA.

El condón masculino ONE se comercializará como condón anal y como condón vaginal, según la FDA. La compañía solicitó la aprobación del preservativo el año pasado, luego de que un programa mostrara que la tasa de fracaso durante el sexo anal era inferior al 1%, según informa The New York Times.

Fuente | The New York Times/Axios