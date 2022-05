Avon lanza la primera fragancia del mundo que utiliza vainilla reciclada

Avon con Far Away Beyond reinventa la vainilla para la mujer moderna de hoy al elevar el tradicional aroma floral dulce de vainilla superior, más sofisticada, distintiva, misteriosa, glamurosa y perfecta para sorprender en su día especial a mamá.

Disponible por primera vez en Far Away Beyond, los expertos perfumistas de Avon han creado Upcycled Vanilla Extract utilizando granos de vainilla 100 % reciclados que, de otro modo, se desecharían.

El innovador proceso de doble destilación revela nuevas notas de vainilla: sensuales, ahumadas y amaderadas con una dulzura salada adictiva. Este tesoro escondido se enriquece más profundamente con el opulento sándalo, la jugosa pera y la intensidad y belleza de las flores de jazmín para un final audaz y glamuroso.

Far Away Beyond se adentra más en el corazón y el alma de la nota de vainilla para permitir que el usuario experimente el aroma característico de la colección Far Away en un nivel más profundo.

Desarrollado con una mayor concentración de aceite de fragancia, Far Away Beyond es el primer perfume y la fragancia más intensa, elevada y duradera de la familia Far Away.

Con esta fragancia puedes escapar a la versión más glamorosa de ti mismo sabiendo que estás apoyando a las comunidades de donde proviene la vainilla.

Como parte del compromiso de Avon de ir hacia un futuro más sostenible, este ingrediente exclusivo es el resultado de reciclar vainas de vainilla agotadas que se obtuvieron de manera sostenible y ética de Madagascar en colaboración con las comunidades locales que se benefician directamente de asociaciones sostenibles.

Haz que la mujer perfecta, tu madre viaje Far Away Beyond con el aroma más intenso y premium de Far Away hasta el momento. Se sentirá bien, olerá bien y sabrá que lo está haciendo bien, todo al mismo tiempo.

“Estamos encantados en Avon de traer al mercado esta fragancia única en su tipo a un precio accesible para la mujer moderna de hoy. Nos hemos inspirado en una nota de vainilla única y distintiva con el poder de transportar al usuario a un lugar donde puede sentirse más glamoroso. Far Away Beyond también marca el comienzo de nuestro viaje de sostenibilidad en perfumería desde que nos asociamos con Natura &Co el año pasado y esperamos continuar innovando”, asegura María Angélica King, gerente de Mercadeo de Avon Ecuador