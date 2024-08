La base de datos de bachilleres de Ecuador fue actualizada y permitirá que 783 estudiantes continúen su proceso para acceder a la universidad pública. Padres y estudiantes fueron notificados y mantienen a esperanza de poder lograr un cupo para la educación superior.

La actualización de la base de datos fue enviada a las universidades. Los representantes de los bachilleres revisaron la nueva lista en el auditorio de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Durante el fin de semana fueron agregados a la base de datos 783 recién graduados. En la lista faltaban 4 995 estudiantes. Sin embargo, 2 857 de ellos no contaban con el Registro Nacional, requisito obligatorio para acceder a la educación de tercer nivel.

Otros 15 no completaron la titulación, es decir no se graduaron, y 1 340 nombres estaban duplicados. Según César Vásquez, secretario de Educación Superior, «eso no implicaba que todos estos chicos fueran parte de los procesos actuales».

Luego de la revisión de los listados de la Senescyt, Vásquez recalcó que han sido añadidos para que puedan acceder al sistema de educación superior. «Hemos recibido la apertura total para que las universidades puedan extender un poco sus cronogramas y puedan captar y tener esta información actualizada», recalcó el Secretario.

Cristian Carrión, padre de estudiante recién graduado, dijo que es una buena noticia. Y añadió que algunos estudiantes ya han postulado a la universidad Yachay.

