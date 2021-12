Bad Bunny entra en el universo de Los Simpson con un video musical

El puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con motivo de las Navidades con la publicación este viernes de un video musical especial en el que se introduce en el mundo de la serie de dibujos animados Los Simpson.

El video cuenta la historia de la separación de Homero y Marge; y está ambientado con el sencillo de Bad Bunny «Te deseo lo mejor», lanzado en 2020.

El cantante de música urbana sale del televisor y hace ver a Homero cómo su mal comportamiento ha llevado a su familia a abandonar el hogar.

Al final del video, la famosa pareja se reconcilia sobre el escenario durante un concierto del famoso intérprete de música urbana; donde Bad Bunny indica a Homero la mejor forma de pedir perdón a Marge.

Esta es la segunda vez que el artista regala a sus fanáticos una sorpresa en Nochebuena; esto después de que hace tres años lo hiciera con el lanzamiento del disco «x100pre».

Bad Bunny @sanbenito puts the Simpsons back together in this all new video. pic.twitter.com/VBcg1LTNNW