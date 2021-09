Balonazo de Cristiano Ronaldo dejó en el piso a una agente de seguridad

Cristiano Ronaldo estaba en el calentamiento previo al partido entre el Manchester United contra el Young Boys en la Champions League.

Como de costumbre, Cristiano ensayaba disparos antes del partido, pero esta vez uno de sus ensayos salió disparado con tanta fuerza que golpeó a una encargada de seguridad del estadio y la dejó tumbada en el piso.

De forma inmediata, Cristiano salió del campo de juego hasta la zona en donde se encontraba la guardia de seguridad afectada por su balonazo para intentar ayudarla.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV