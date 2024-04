Bancada del correísmo pierde dos asambleístas en menos de 24 horas

Dos asambleístas renunciaron a la bancada del correísmo en menos de 24 horas. El último en abandonar el bloque fue Milton Javier Aguas. Horas antes tomó esa misma decisión el legislador Xavier Jurado.

El miércoles, 10 de abril de 2024, Milton Javier Aguas, representante de Galápagos, anunció su salida de la bancada a través de un comunicado.

En ese documento expresó su rechazo a la intención de la Revolución Ciudadana de sancionarlo por haber votado a favor de la Ley de Turismo propuesta por el Gobierno de Daniel Noboa.

«Me he mantenido en silencio por respeto a la militancia, mis compañeros, mis simpatizantes, a pesar de no estar afiliado (…), sin embargo, ante los últimos acontecimientos, no puedo permitir que se ponga en duda mi honra, mi lealtad, mi compromiso (…) al pretender sancionarme por una lucha justa en favor de todos los galapagueños«, indicó Aguas.

Xavier Jurado, asambleísta por Imbabura, también expresó su desacuerdo con las decisiones del bloque y decidió abandonarlo. La misiva fue enviada al despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, donde señaló que su decisión se basa en motivos personales.

Con estas renuncias, la bancada del correísmo se redujo de 52 a 49 escaños, después de la salida de Ferdinan Álvarez, que ocurrió en octubre de 2023.

Este acontecimiento ocurre cuando las bancadas legislativas buscan recomponer nuevas mayorías en la Asamblea tras el receso legislativo.

El pasado 6 de abril de 2024, el correísmo se declaró opositor en el Legislativo del Gobierno de Daniel Noboa, luego de haber mantenido un acuerdo durante más de cuatro meses.

Esa oposición fue declarada tras la incursión policial en la Embajada de México en Quito, donde se detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, la noche del 5 de abril de 2024.

