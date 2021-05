Barcelona cierra la Fase de Grupos como líder del Grupo C en la Libertadores

El Barcelona cerró una de sus mejores participaciones en Fase Grupos frente al brasileño Santos liderando su grupo por encima de Boca Juniors, The Strongest y Santos.

Barcelona que se clasificó el pasado jueves en la complicada cancha de La Bombonera al empatar con el Boca Juniors llegó con la consigna de liderar el Grupo C.

Barcelona arrancó esta edición de copa con la campaña perfecta al vencer a sus tres rivales en los tres primeros encuentros y sumar 9 puntos al hilo y liderar el grupo en las seis fechas de la Fase de Grupo.

Arrancó con una victoria 0-2 en su visita al Santos en la primera fecha, dando la sorpresa frente a sus dos principales contendores.

En la segunda fecha Barcelona recibió de local a The Strongest y demostró que estaba para líderar el grupo y hacerse con un pase a los octavos de final, en Guayaquil venció a los bolivianos por goleada 4-0.

El histórico triunfo ante Boca Juniors

En la tercera fecha recibió a Boca Juniors en Guayaquil y por primera vez en la historia vencía a los xeneize 1-0. Con el puntaje perfecto sacaba tres puntos de ventaja frente a Santos y Boca Juniors sus principales rivales.

En la cuarta fecha Barcelona vio caer su portería y en su visita a The Strongest en La Paz sucumbía 2-0 y dejaba escapar, por el momento la clasificación a octavos.

La clasificación

Sería en la quinta fecha, que los dirigidos por Fabián Bustos lograrían su pase a formar parte de los 16 mejores equipos del continente al empatar sin goles en la Bombonera frente a Boca Juniors.

Con 10 unidades hasta el momento y con su principal perseguidor Boca, con siete, el objetivo de Barcelona para la última fecha fue terminar como líder del grupo y estar en el bombo uno del sorteo para conocer a su rival en octavos de final.

El juego ante Santos

El Santos brasileño llegaba con posibilidades de meterse a octavos con un triunfo ante Barcelona y esperar que Boca no derrote a The Strongest. Los resultados no se le dieron al visitante.

Barcelona lo sorprendía con un doblete de Damián Díaz y Jean Carlos Martínez para golea por primera vez al rival brasileño en Guayaquil.

Por su parte, Boca Juniors que dependía de si mismo para entrar a octavos no desaprovechó la oportunidad de golear al débil The Strongest en Argentina y hacerse del boleto.

Santos por su parte se quedó con un cupo a la Copa Sudamericana y The Strongest eliminado en la última casilla del grupo C.

La tabla

Barcelona 13 puntos, Boca Juniors 10 puntos, Santos 6 puntos y The Strongest 3 puntos.