Barcelona busca llegar a fase de grupos de Copa Libertadores

Barcelona buscará este miércoles la clasificación a la serie de grupos de la Copa Libertadores en el partido de la vuelta de la segunda fase. El equipo guayaquileño se medirá contra Universitario de Deportes, que saldrá por una hazaña que le permita remontar en casa el 2-0 de la ida.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima con tribunas llenas, tras haber retirado el Gobierno las restricciones de aforo por la pandemia. Se espera intensidad y emociones ante la necesidad de ambos equipos de obtener un resultado favorable.

«Nosotros tenemos un solo camino, que es ir a buscar el arco rival», enfatizó al respecto el entrenador de la U, el uruguayo Álvaro Gutiérrez. Consideró que su rival de turno sabe lo que su equipo hará, por lo que deberá «elegir una buena estrategia».

Gutiérrez añadió que, a diferencia de la urgencia que tiene por remontar el marcador, el Barcelona «puede optar por otro camino, que es esperar y salir al contragolpe».

La U peruana obligada a atacar

La intención ofensiva que mostrará la U en Lima fue confirmada por el centrocampista uruguayo Ángel Cayetano, quien sostuvo que saldrán «a ganar».

«Es lo único que tenemos que hacer desde el minuto uno, tener toda la fe de que se va a dar. Encontrándonos con un gol en el primer tiempo, ellos se van a poner nerviosos», enfatizó Cayetano.

«Sabemos que no va a ser fácil, pero no es imposible. Sin duda es otro ritmo, Barcelona juega a un ritmo alto, pero en la cancha son 11 contra 11. Y no solo es el juego, está también lo mental y nosotros tenemos muchas armas para lastimarlos», consideró.

Barcelona con el ánimo en alto y ventaja a su favor

El Barcelona, por su parte, llegó este lunes a Lima con el ánimo a tope y la novedad de que su nuevo entrenador, el argentino Jorge Célico, verá el encuentro desde las tribunas del Nacional, ya que sus pupilos serán dirigidos interinamente por el exfutbolista Segundo Castillo.

Célico, quien reemplazó a Fabián Bustos luego de que este pasara al Santos de Brasil, manifestó su respeto por Universitario y remarcó que asegurar el pase a la siguiente fase de la Libertadores «no va a ser para nada sencillo para Barcelona».

«Barcelona va a tener que jugarlo entendiendo la importancia de la etapa que va a jugar, pero también respetando la historia que tiene un equipo como Universitario. Para mí, va a ser un compromiso sumamente difícil, como generalmente son todos los partidos en Copa Libertadores», señaló.

Para el choque en Lima, el equipo ecuatoriano también sufrirá una baja importante, tras la lesión que sufrió el argentino Damián Diaz.

El reto es en Perú. @BarcelonaSC juega esta noche contra @Universitario. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu pálpito para este duelo por @Libertadores — DEPORTE TOTAL (@DeporteTA) March 2, 2022

Alineaciones probables:

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Ángel Cayetano, Piero Quispe, Hernán Novick, Gerson Barreto, Luis Urruti y Alex Valera.

Entrenador: Álvaro Gutiérrez.

Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Susa, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Bruno Piñatares, Erick Castillo, Emmanuel Martínez; Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani.

Entrenador: Segundo Castillo.

Árbitro: El uruguayo Andres Matonte. Asistido por sus compatriotas Martín Soppi y Carlos Barreiro.

Hora: 19:30 (00:30 GMT del jueves)

Estadio: Nacional, de Lima. EFE