Barman salva a una mujer de un acosador con una curiosa ‘jugada’

Trinity Alli estaba en un bar de Florida, Estados Unidos, cuando un hombre empezó a acosarla a tal punto de incomodarla a ella y al barman del lugar.

El barman decidió actuar con prudencia y le pasó a Alli una nota escrita como si se tratara de la cuenta por las bebidas para que el acosador no se diera cuenta de lo que estaba pasando.

“Si este hombre te está molestando acomódate la coleta (del cabello) en tu otro hombro, y yo lo sacaré de aquí. Me está poniendo los nervios de punta”, escribió el barman, identificado como Max Gutiérrez.

Alli hizo lo que el barman le recomendó en la nota y Max actuó con inmediatez, le ordenó al hombre que deje de molestar a la mujer y a su amiga y todo terminó cuando el acosador fue expulsado del bar.

La chica agradeció el actuar del barman y publicó en su cuenta de Twitter una foto de Max junto a la nota con la que la salvó de una escena mucho más incómoda e incluso pasar por algún tipo de agresión física.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl