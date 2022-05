Belinda rompe el silencio sobre los mensajes filtrados de Christian Nodal

Belinda rompió el silencio tras la polémica con Christian Nodal, quien exhibió una supuesta conversación que ambos sostuvieron en algún momento de su relación

Tras la publicación de Nodal, los presentadores de un programa de espectáculos se pusieron en contacto con Belinda para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, la respuesta fue corta y contundente, según el portal Infobae.com

“A las nueve de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías’”, comentó el conductor.

Estas serían las primeras declaraciones de la española, la cual dio a entender que no daría más detalles de la situación. Asimismo, su madre tampoco se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Nodal.

Nodal publica chat con Belinda y las redes estallan

Este miércoles Nodal publicó, desde su cuenta de Twitter, un duro mensaje dirigido a la mamá de Belinda acompañado de una presunta conversación con la cantante en la que ella le pedía dinero para ella y sus papás.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo”, publicó el cantante.

El intérprete de regional mexicano colocó una captura de pantalla de una conversación con Belinda que habría tenido el 4 de febrero (previo a la ruptura) y en donde se evidenciaba que, contrario a lo que se había declarado en ocasiones anteriores, uno de los motivos de la separación entre ambos fueron cuestiones económicas.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar? (…) Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, habría escrito Belinda en aquel entonces.

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Fuente: Infobae.com