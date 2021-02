Bevis Mugabi batió un récord de Cristiano Ronaldo

Bevis Mugabi, futbolista que milita en Motherwell de la segunda división del fútbol de Escocia, rompió el récord de Cristiano Ronaldo al saltar para impactar el balón con la cabeza.

Cristiano saltó 71 centímetros para cabecear el balón en un partido entre la Juventus de Turín y el Sassuolo en la Serie A, torneo oficial de Italia.

Según el portal de noticias RT, reporta que «Durante el encuentro disputado este miércoles entre el Mortherwell y el Ross County, el defensor de 1,87 metros de altura, se elevó 2,62 metros para marcar de cabeza el segundo gol de su equipo, con el cual conseguiría imponerse por un marcador final de 2-1».

The Ugandan prince wins it 🎯 @B_M321 pic.twitter.com/ynYJDN2Lqk

Bevis Mugabi, quien es seleccionado del equipo nacional de Uganda, le dio el triunfo a su equipo con ese tanto y también batió el récord de Cristiano en una misma jugada, superando por cuatro centímetros la que parecía una marca irrompible.

It's official.



Bevis Mugabi jumped higher than Cristiano Ronaldo for his winning goal 🤯@B_M321@Cristiano pic.twitter.com/veJPhGGaMF