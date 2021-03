Un hecho que pone en duda la salud del presidente estadounidense Joe Biden fue el traspié que sufrió este viernes cuando subría por las escaleras del avión presidencial. Las cámaras de televisión y fotógrafos lograron captaron la caída de Biden y el extracto fue rápidamente reproducido por redes sociales.

En el video se ve al mandatario de los Estados Unidos en las escaleras de embarque del Air Force One, el avión presidencial. Al subir, Biden trastabilló y se cayó en uno de los escalones. Al internar sostenerse, volvió a caer.

Aunque el desequilibrio fue de un instante, usuarios en redes sociales ya han puesto la salud del mandatario de 78 años en duda. Desde ya se cree Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. podría reemplazarlo de llegar el momento. Por supuesto, los memes de su caída no se hicieron esperar.

No one is safe from the NFL's rushing leader #Bidenfall pic.twitter.com/0ppvftH47N