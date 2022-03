Biden califica a Putin de «carnicero» en encuentro con refugiados ucranianos

El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó a su par ruso Vladimir Putin de «carnicero», durante un encuentro con refugiados ucranianos en Varsovia.

Interrogado sobre su opinión acerca de Putin tras haber charlado con los refugiados, Biden respondió: «Es un carnicero».

No es la primera vez que el líder estadounidense usa este tipo de palabras al referirse a Vladimir Putin, considerado el principal responsable de la invasión rusa de Ucrania, que ha dejado miles de muertos hasta ahora. En los últimos días se refirió a él como «criminal de guerra».

Durante su encuentro con los refugiados, retransmitido en directo por varias cadenas de televisión desde el estadio nacional de Varsovia, Biden abrazó a dos mujeres jóvenes.

Al resumir sus impresiones tras la visita al centro de acogida del estadio, describió a los niños pequeños que acababa de ver como «hermosos»; e informó de que le habían pedido que rezara «por su padre, su abuelo y su hermano».

Biden también subrayó que «sabía bien lo que era tener a alguien cercano en una zona de guerra», en alusión a su hijo Beau Biden, que murió en 2015 de cáncer, habiendo combatido en Irak.

Watch live as I deliver remarks on the united efforts of the free world to support the people of Ukraine, hold Russia accountable for its brutal war, and defend a future that is rooted in democratic principles. https://t.co/wXoCSgjOof