Biden critica a los que no se ponen la vacuna contra el COVID-19

El presidente Joe Biden declaró que todos los estadounidenses deben aplicarse la vacuna contra el coronavirus, y que no entiende a los que se las dan de “machos” y se niegan a inocularse.

En una entrevista difundida el miércoles por ABC News, Biden expresó que albergaba esperanzas de quitarle el tinte político al tema de las vacunas, y que le sorprende la gente que se niega a vacunarse.

“Simplemente no entiendo a los que se la dan de machos y dicen ‘No me voy a vacunar, soy estadounidense y tengo mi derecho, mi libertad a no vacunarme’”, declaró el mandatario.

“¿Por qué no eres un patriota y proteges a tu comunidad?”, añadió.

Biden enfatizó que las tres vacunas aprobadas en Estados Unidos son inocuas y servirán para superar la pandemia. Dijo que lo que más cambió en su vida desde que vacunó en diciembre fue que ahora puede abrazar a sus nietos.

Vacuna Janssen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la firma Janssen, perteneciente al grupo Johnson & Jonhson, en todos los países y para su programa COVAX, con el que intenta reducir las desigualdades en el acceso a las vacunas contra la covid-19.

Esta decisión sigue a la autorización que también emitió para la misma vacuna la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), hace 24 horas.