El presidente Joe Biden afirmó este viernes que Estados Unidos y la OTAN «no se dejarán intimidar» por el mandatario ruso, Vladimir Putin, y advirtió que la alianza atlántica defenderá «cada centímetro» de su territorio.

«Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar», dijo en la Casa Blanca. Putin «no nos va a asustar».

Biden señaló con el dedo a la cámara de televisión mientras advertía a Putin: «Estados Unidos está completamente preparado, con nuestros aliados de la OTAN, para defender cada centímetro del territorio de la OTAN». «Señor Putin, no malinterprete lo que estoy diciendo: cada centímetro».

Biden habló poco después de que Putin presidiera una ceremonia en Moscú para declarar que Rusia ha anexionado cuatro territorios de Ucrania, pese a que las tropas ucranianas, armadas por Occidente, siguen luchando allí para recuperar el control.

