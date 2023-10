Biden pedirá al Congreso de Estados Unidos ayuda «urgente» para Israel y Ucrania

Hamás y el presidente ruso Vladimir Putin quieren «aniquilar» democracias, afirmó Joe Biden este jueves 19 de octubre de 2023 en un discurso a la nación, durante el cual anunció que pedirá al Congreso de Estados Unidos que financie «urgentemente» la ayuda a Israel y Ucrania.

Estados Unidos estará más seguro «durante generaciones» si ayuda a estos dos países en guerra, insistió el presidente estadounidense en un inusual discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

«Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común: ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina», añadió el demócrata de 80 años, que acaba de regresar de Tel Aviv, donde aseguró al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Estados Unidos apoya a su país.

Por eso pedirá el viernes al Congreso que financie «urgentemente» la ayuda a Israel y Ucrania, «nuestros socios esenciales».

Biden afirmó que el sentido de la existencia de Hamás, que está considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos, es aniquilar el Estado de Israel y dijo: «Hamás no representa al pueblo palestino. Hamás utiliza a civiles palestinos como escudos humanos, y las familias palestinas inocentes están sufriendo enormemente por ello».

Mientras tanto, Biden señaló que Putin niega a Ucrania el derecho a existir como un Estado independiente y advirtió que si Occidente deja de respaldar a Kiev, el conflicto podría extenderse a otras partes de Europa, incluso a aliados de la OTAN como Polonia.

«Defenderemos cada pulgada de la OTAN«, reafirmó Biden, usando palabras que ya ha empleado otras veces para mostrar su respaldo al principio de defensa colectiva de la Alianza, en el que un ataque contra uno de los miembros se considera un ataque contra todos.

«No permitiremos que terroristas como Hamás y tiranos como Putin triunfen. Me niego a permitir que eso suceda. En momentos como este, debemos recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América y no hay nada que no esté a nuestro alcance si no lo hacemos juntos», terminó el presidente.

Su discurso duró unos 15 minutos y fue transmitido en vivo por las principales cadenas de televisión del país.

Los presidentes de EE.UU. suelen pronunciar este tipo de discursos cuando quieren transmitir a la nación cierto sentido de gravedad y urgencia. Este es el segundo discurso en el Despacho Oval que ofrece Biden desde que asumió el cargo en 2021, después de otro que pronunció en junio sobre el techo de deuda.

