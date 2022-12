Biden firma ley que protege el matrimonio igualitario

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este martes 13 de diciembre del 2022 una ley aprobada por el Congreso que blinda a nivel federal el matrimonio interracial y entre personas del mismo sexo.

La ratificación se produjo en una ceremonia en el jardín sur de la Casa Blanca en un ambiente festivo y con 3 000 asistentes. Al inicio del evento, el cantante Sam Smith interpretó ‘Stay With Me’, mientras que Cyndi Lauper emocionó al público con ‘True Colors’, himno de la comunidad gay.

Biden intervino al final del acto y firmó sonriente la ley. «Decidir con quién se casa uno es una de las decisiones más personales que una persona puede tomar«, afirmó el mandatario.

Y argumentó que el matrimonio debería reducirse solo a dos preguntas: «¿A quién ama usted?» y «¿Será usted fiel a la persona que ama?«.

«Esta ley reconoce que cada uno debe tener el derecho de responder a esas preguntas por uno mismo, sin la interferencia del Gobierno», declaró.

Y añadió: “Una cosa es que la Corte Suprema falle sobre un caso. Es otra cosa completamente diferente si los representantes electos del pueblo votan en el pleno del Congreso de los Estados Unidos y dicen claramente ‘el amor es el amor, lo correcto es lo correcto, la justicia es la justicia’«.

