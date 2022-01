Biden reitera el respaldo de EE.UU a Ucrania frente a Rusia

El presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró este domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el respaldo de Washington a Kiev ante la creciente tensión por la concentración de tropas rusas en la frontera del país, informó la Casa Blanca.

«El presidente Biden dejó claro que EE.UU. y sus aliados y socios responderán decisivamente si Rusia invade más Ucrania», señaló la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.

En la llamada telefónica, Biden subrayó además a Zelenski el «compromiso» de Estados Unidos «con la soberanía e integridad territorial de Ucrania».

Se trata de la segunda llamada entre ambos líderes en apenas unas semanas; esto en medio de la inquietud generada por el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania, donde se han concentrado cerca de 100.000 tropas.

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.