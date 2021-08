Ante la catastrófica situación en Afganistán, el presidente de EE.UU Joe Biden, se refirió a la posición del Pentágono sobre la toma de Kabul por parte del movimiento Talibán. Sus declaraciones llegan en medio de crecientes cuestionamientos sobre la aparente falta de preparación de su administración para el rápido colapso del gobierno de esa nación.

«Mantengo firmemente mi decisión de retirar las fuerzas de Estados Unidos de Afganistán, dijo Biden, agregando que no había un buen momento para tomar esta decisión. Sobre una posible intervención, Biden dijo que «los soldados estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a librar por sí mismas».

En las últimas horas se registraron escenas de desesperación en el aeropuerto de Kabul, después de que la capital afgana cayera el domingo en manos de los talibanes. Ante esto, el presidente estadounidense aclaró que la misión estadounidense, iniciada tras el 11 de septiembre de 2001, “nunca fue la de crear una nación, ni crear una democracia unificada y centralizada. Nuestro único interés vital sigue siendo hoy el mismo de siempre en Afganistán, evitar ataques terroristas contra Estados Unidos».

Para finalizar, Biden recalcó si los talibanes atacan a las tropas estadounidenses mientras avanzan con los planes de salida de Afganistán, «la presencia estadounidense será rápida y la respuesta será contundente». «Defenderemos a nuestro pueblo con una fuerza devastadora si es necesario», agregó.

Fuente | CNN/Sputnik