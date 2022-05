Bill Gates, una de las voces más escuchadas a raíz de la pandemia del coronavirus, lanza su nuevo libro: ‘Cómo evitar la próxima pandemia’. En él se hace una serie de reflexiones acerca del actual desastre sanitario global y se planeta medidas que los gobiernos, científicos, empresas y ciudadanos deben tomar para prevenir otro suceso similar.

«No es necesario que pasemos otra vez por lo mismo», dijo Gates en la presentación de su obra. Recalca que aunque el mundo ha reaccionado a la enfermedad de forma más rápida y eficaz que frente a cualquier otra en la historia, «no se ha tomado en serio la labor de prepararse para evitar futuras pandemias».

What a day! I had a great time in London chatting with @amolrajan, @DrWaheedArian, and Professor Dame Sarah Gilbert about my new book. pic.twitter.com/dJf4jfy39u